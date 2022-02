Analizan e anuncian novas accións para impulsar o papel das mulleres na literatura

Encontro de creadoras galegas no Castelo de Soutomaior © Deputación de Pontevedra

O Salón Nobre do Castelo, no que naceu o Manifesto de Soutomaior, acolleu na tarde deste venres un novo encontro das creadoras galegas unidas en torno a este documento reivindicativo no que se avoga pola igualdade en todos os ámbitos da escrita.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, xunto á creadora e impulsora do Manifesto, Isabel Blanco, recibiu á presidenta da asociación 'Clásicas y Modernas', Fátima Anllo, Silvia Penas, Edurne Baines, Silvia Cernadas, Arantza Portabales, Mercedes Corbillón ou Mariana Carballal.

Durante o acto, Silva fixo un balance destes meses e confirmou ata 31 novas adhesións ao Manifesto de Soutomaior, e mostrou a súa satisfación pola conciencia que se está a xerar en diversos ámbitos da sociedade na procura dun mundo máis igualitario en todos os ámbitos e, de xeito especial, na cultura e na escrita.

Anunciou tamén a incorporación ao Manifesto de novos organismos como a Fegamp, as Deputacións de Ourense, Lugo e A Coruña, os Reitorados da Universidade de Vigo e da Universidade da Coruña; concellos da provincia como A Guarda, Vilagarcía, O Grove, Baiona, Caldas de Reis, Meis, Nigrán, Poio, Ponteareas, Silleda, Tui, Vilaboa, Gondomar, Redondela, Salceda de Caselas, Forcarei e A Illa de Arousa; e municipios de outras provincias galegas como Santiago de Compostela, Allariz e Vilar de Barrio. Tamén de entidades do ámbito da cultura como a Asociación Galega de Profesionais de Xestión Cultural, Fundación Olga Gallego, Fundación Cidade da Cultura de Galicia, Casa-Museo Emilia Pardo Bazán e a Asociación Galega de Editoras.

Pola súa banda, a escritora Isabel Blanco, explicou as múltiples propostas de accións que se van a realizar como a constitución da comisión de seguimento do Manifesto, a creación dun Observatorio para definir o regulamento, funcións, composición e metodoloxía de traballo, e a remisión á administración competente en materia de educación e ás editoriais de libros de texto dunha proposta para a inclusión das escritoras galegas nos plans de estudo.

Tamén formalizaron a elaboración de propostas concretas para o recoñecemento das obras e traxectoria das escritoras galegas así como da labor das entidades que promoven e favorecen a igualdade das autoras e editoras a través duns galardóns que serán convocados pola Deputación de Pontevedra.

Finalmente, trataron a dunha proposta consensuada para que as mulleres ocupen cadeiras na Real Academia Galega na vindeira década, a creación dunha figura

que evidencie e dea a coñecer publicamente as entidades que poñan en práctica as malas praxis que afianzan e perpetúan a inxusta situación das mulleres na escrita, así coma creación dunha caixa de correo na que se recollan suxestións, denuncias ou queixas neste ámbito.