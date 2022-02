A Casa das Campás acolle un ciclo de relatorios sobre o sociólogo José Antonio Durán

O Ateneo de Pontevedra pon en marcha un ciclo de dúas mesas redondas que levan por título 'Celebración de José Antonio Durán' en memoria do historiador e sociólogo que falecía en Pontevedra en 2020.

Este xoves 3 de febreiro iníciase este evento co coordinador Luís Cochón presentando o ciclo. A continuación, o catedrático Xusto Beramendi tratará a relación entre Durán e o galeguismo. O historiador Miguel Anxo Seixas analizará a relación do investigador con Castelao; e Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega, impartirá unha conferencia sobre Durán e a cultura galega.

A sesión iniciarase ás 20.00 horas na sala de conferencias da Vicerreitoría do Campus de Pontevedra, na Casa das Campás. A entrada é libre con acceso limitado polas restricións sanitarias.

José Antonio Durán Iglesias, nacido en Zamora, criouse en Pontevedra onde residían os seus pais. Diplomado en Maxisterio na cidade do Lérez e licenciado en Ciencias da Educación en Madrid traballou como técnico en planificación educativa.

No ano 1972 escribía 'El primer Castelao', unha obra que lle serviu coomo punto de arranque de estudos históricos e sociolóxicos. Foi escritor e editor cunha ampla obra e un dos analistas clásicos dos movementos sociais contemporáneos. Os seus traballos de investigación centráronse na análise da sociedade galega, do agrarismo e dos poderes locais. En 1986 creou o primeiro tren cultural do Ministerio de Cultura. Entre outras accións de relevancia, recibía o premio do Instituto Nacional do Libro e o Premio Fernández Latorre de xornalismo. Ademais obtivo o Emblema de Ouro dos Amigos de Pontevedra.