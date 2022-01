A Casa Museo de Colón, eixo principal do roteiro literario no que participou o escritor Rodrigo Costoya Santos

A Casa Museo de Colón converteuse nunha das protagonistas do Roteiro Literario que se celebrou o pasado sábado, 29 de xaneiro, e que contou coa participación do escritor Rodrigo Costoya, autor do libro ‘Portosanto: el enigma de Colón’.

Unhas 70 persoas tomaron parte desta iniciativa, que partiu, precisamente, das instalacións situadas na parroquia de San Salvador e que levou as persoas inscritas a coñecer tamén outras zonas vencelladas á figura de Cristóbal Colón, como Pontevedra, Soutomaior ou Baiona, onde rematou a visita. Cómpre lembrar que esta cita forma parte do ciclo de roteiros literarios que están organizados pola Xunta de Galicia.

Neste caso, un dos grandes obxectivos era poñer en valor e visibilizar a teoría do Colón galego, que é, precisamente, un dos grandes reclamos da Casa Museo de Portosanto.

Alí, divididos en diferentes grupos para garantir o cumprimento de aforo e das medidas que marcan as autoridades sanitarias, os participantes tiveron ocasión de coñecer as dependencias e consultar a ampla documentación e material que defende a teoría da orixe do descubridor do continente americano, entre cuxos principais defensores se atopa, precisamente, Costoya Santos.

Neste roteiro tamén tomaron parte integrantes e responsables da Asociación Galicia Histórica, que amosaron a súa satisfacción pola resposta da iniciativa. Asemade, o colectivo tamén agradece a participación no roteiro do escritor Ángel Carracelas.