A biblioteca acollerá talleres de deseño gráfico, robótica e actividades arredor do Entroido e do Día de Rosalía

A Biblioteca Pública da Xunta en Pontevedra ‘Antonio Odriozola’ organizou para febreiro obradoiros creativos que terán lugar cada semana arredor de diferentes temas. Deseño de carteis e robótica, xunto a actividades arredor da celebración do Entroido e do Día de Rosalía de Castro enchen a axenda mensual do centro bibliotecario o vindeiro mes.

Para participar nas propostas cómpre inscrición previa e a información pode consultarse na páxina web.

A programación comeza cun obradoiro de deseño gráfico para adultos sobre creación de carteis. Desenvolverase os días 3 e 4 a partir das 18,30 horas con Yago Rodríguez, quen achegará as claves para unha axeitada composición na cartelería.

Na semana seguinte, o venres 11, será a quenda da robótica creativa con Jóvenes Científicos. Este taller tecnolóxico dirixido á rapazada de 8 a 14 anos enmárcase na celebración do Día internacional da muller e da nena na ciencia. Terá lugar ás 18,00 horas.

A celebración do Entroido adiántase na biblioteca á tarde do 18 de febreiro, na que se impartirán dous obradoiros creativos a cargo de Anias. Por unha banda, a cativada de 3 a 7 anos participará nun contacontos que inclúe a creación dun gorro de cociña ao remate, con Divergorros de cociña. Por outra, nenos de 8 a 12 anos achegaranse á orixe da figura emblemática do Entroido pontevedrés, o loro Ravachol, e renderanlle homenaxe recreándoo nun colgador.

DÍA DA ILUSTRACIÓN

Rosalía de Castro poralle o peche ás actividades do mes o día 25, cun taller conmemorativo do seu nacemento, dirixido ao público adulto. As persoas participantes afondarán na vida e obra da escritora galega nada o 23 de febreiro a través da análise de imaxes e da lectura de poemas seus. Como complemento a este efeméride, do 21 de febreiro ao 7 de marzo instalarase unha mostra bibliográfica homenaxe a Rosalía de Castro con publicacións para todas as idades.

Ademais, o Día da ilustración, celebrado o 30 de xaneiro, seguirá presente ata mediados do vindeiro mes na biblioteca a través das mostras O libro ilustrado, con seleccións de volumes infantís, xuvenís e de adultos para levar en préstamo, e A figura de Reimundo Patiño, coa biografía da figura homenaxeada na conmemoración deste ano e libros ilustrados por el.

Outras mostras que se prolongan en febreiro son Lecturas de inverno, con publicacións que teñen a estación invernal como protagonista, que estará ata o día 14, e Unha ollada a outros cinemas, con filmes de países con cinematografía pouco coñecida, que permanecerá ata o día 5.