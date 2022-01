'As que limpan' reflectirá no Auditorio de Vilagarcía a loita das camareiras de piso galegas

A compañía A Panadaría e o Centro Dramático Nacional presentarán o sábado 19 de febreiro no Auditorio de Vilagarcía o espectáculo reivindicativo e cómico 'As que limpan'. A función comezará ás 20.00 horas con dirección de Areta Bolado, Noelia Castro e Ailén Kendelman, protagonistas da montaxe, que contou co apoio dramatúrgico de Paula Carballeira.

A historia narra a vida destas profesionais "invisibles" que permiten que funcione o sistema turístico con traballos precarizados. Ao longo do espectáculo móstrase a vida das camareiras de piso dos hoteis e a súa loita por lograr dereitos laborais e sociais xustos fronte á avaricia dos propietarios das grandes cadeas hostaleiras. Desde A Panadaría lembran que hai quen nunca limpou un váter e hai quen limpa cincocentos ao mes.

O prezo da entrada para público xeral é de 5 euros e rebáixase a 3 euros para desempregados, titulares do Carné Xove e maiores de 65 anos, previa acreditación. As entradas atópanse á venda na ataquilla.com e a estes prezos hai que sumar os gastos de xestión. No caso de que non se esgoten tamén se poderán adquirir no despacho de billetes do Auditorio a partir das 18.00 horas do mesmo día do espectáculo. Os asistentes terán tamén que presentar o certificado covid. A función forma parte do ciclo teatral promovido por Agadic.