O Trío Lepor actúa o luns 31 no auditorio do Pazo da Cultura no ciclo da Sociedad Filarmónica

A Sociedad Filarmónica de Pontevedra ofrecerá un novo concerto dentro do ciclo deste ano o vindeiro luns 31. Nesta ocasión, debido ás obras que se acometen no Teatro Principal, a cita será no auditorio do Pazo dá Cultura a cargo do Trío Lepor, formado por violín, violoncelo e piano. O concerto comezará ás 20.30 horas.

Esta agrupación ofrecerá un programa coas seguintes pezas: Trío nº 7 en Se bemol maior, op. 97 ( Archiduque), de Beethoven; e o Trío nº 2 en Sol menor, op. 26, de Dvorák.

Os integrantes iniciaron a súa carreira musical como trío en abril de 2019 cando se presentaron ao Concurso de Cámara Ecoparque de Trasmiera, en Cantabria. Alí lograban o primeiro premio. Tamén lograban, meses despois, o primeiro galardón no Concurso Internacional de Música de Cámara Carl Wendling de Sttugart.

A agrupación forma parte do programa Ao vivo Music Now, encargado de achegar a música clásica a persoas que non poden acceder de maneira habitual a ela. Desta forma actúan con frecuencia en hospitais, residencias ou centros penais de Baden Württemberg.

As cotas para darse de alta na Sociedad Filarmónica de Pontevedra son de 11 euros mensuais para adultos e de 6 euros para público xuvenil.