O disco debut de María Yfeu soará en directo en Pontevedra

A artista sevillana María Yfeu presentará o seu disco debut en Pontevedra. Será cun concerto que se celebrará o próximo 19 de marzo na Sala Karma.

Esta actuación forma parte da programación de San Miguel On Air, que levará á cantante a doce localidades españolas, entre elas Pontevedra e Santiago (19 de febreiro).

María Yfeu, segundo os organizadores deste ciclo musical, é falar dunha das voces máis especiais da escena nacional.

O seu eclecticismo, sen corpiños nin ataduras, permítelle mergullarse facilmente na súa paixón desde varios prismas, como vemos no seu novo álbum, con influencias do jazz, pop, rock, post punk ou new wave, entre outros estilos.

As entradas para este concerto, que teñen un prezo de 11 euros, xa están á venda.