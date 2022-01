Xerais publicará 'Cósmico o bombeiro galáctico', de Fonso Barreiro, gañador do III Premio de Banda Deseñada O Garaxe Hermético

Viñeta de 'Cósmico o bombeiro galáctico', de Fon © Editorial Xerais Páxina de 'Cósmico o bombeiro galáctico', de Fonso Barreiro © Editorial Xerais

'Cósmico o bombeiro galáctico', de Fon, resultou gañador do III Premio de Banda Deseñada O Garaxe Hermético, que publicará Xerais na próxima primavera. O xurado, composto por Miguel Puerto, Fernando Iglesias (Kohell), Fernando Llor e Kiko da Silva, por parte do Garaxe Hermético, e Anaír Rodríguez e Fran Alonso, en representación de Xerais, salientou que é unha aventura que se desenvolve en Galicia e trata, de forma máis divertida que didáctica, do coidado do monte e a natureza a través dun peculiar bombeiro que, polas súas maneiras, pode relacionarse con algúns personaxes míticos do anime e o manga.



O traballo recolle unha historia de aventuras con estilo cartoon infantil moi visual e achegada a outras obras de Fon, con influencias que van desde autores como Jan, creador de SuperLópez, ata o coñecido Toriyama, autor de Dragon Ball.



Alfonso Barreiro (Fon) pertence á primeira promoción de estudantes formados no do Curso Profesional de Banda Deseñada en O Garaxe Hermético de Pontevedra. Gañou o Premio de Fin de Curso no 2004 con 'Curuxa, a voz de Azazel', publicado por Retranca, Troglo e Dita en Galaxia e 'Gazafellos' en Aira. É director das Xornadas de Banda Deseñada do Liceo de Noia, 'V de Viñetas' e actualmente tamén imparte clases en O Garaxe Hermético.



Esta obra publicarase en Xerais durante o 10º Aniversario de O Garaxe Hermético, fundado polo ilustrador Kiko da Silva en Abril de 2010 en Pontevedra, que está a preparar unha serie de exposicións e encontros profesionais de banda deseñada ao longo do 2022 para amosar todo o conseguido polo alumnado formado durante esta década nas aulas da escola pontevedresa.