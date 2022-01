A Deputación aproba as axudas para a rehabilitación de patrimonio histórico e cultural

O departamento de Patrimonio da Deputación de Pontevedra comeza o ano coa aprobación do reparto de 376.824,55 euros en axudas para proxectos de rehabilitación do patrimonio histórico cultural en toda a provincia. En total financiaranse 47 actuacións en concellos de todas as comarcas.

Segundo explica a deputada de Patrimonio María Ortega, desde o ano 2016 a Deputación de Pontevedra conta con estas liñas de subvencións que pretenden a restauración de bens inmobles de titularidade municipal que teñan un recoñecido valor arquitectónico, histórico, artístico, paleontolóxico, arqueolóxico ou etnográfico, ademais dos conxuntos urbanos, sitios naturais, xardíns e parques que teñan valor artístico, histórico ou antropolóxico; a adquisición de bens inmobles integrantes do patrimonio histórico da provincia de Pontevedra; e a instalación de paneis informativos no patrimonio histórico e cultural dos bens inmobles de interese municipal, os conxuntos urbanos, as parroquias, os xacementos e as zonas arqueolóxicas, ademais dos sitios naturais, os xardíns e os parques que teñan un recoñecido valor arquitectónico, histórico, antropolóxico, artístico ou etnográfico dentro do ámbito territorial da provincia de Pontevedra.

A comarca de Pontevedra recibe axudas para catro dos seus municipios por valor total de 20.166,06 euros: Barro, 8.276,40 euros (100%) para o remate de carpintería no pazo de San Antoniño; Campo Lameiro, 2.965,44 euros (88,44%) para a restauración e posta en valor dos restos do baldaquino de San Isidro de Montes; Cerdedo-Cotobade, 3.916,77 euros (100%) para a restauración do cruceiro dos Barreiros; e Ponte Caldelas, 5.007,45 euros (100%) para a segunda fase da ruta interpretativa da arquitectura indiana.

Na comarca de Caldas os fondos para proxectos de mellora do patrimonio chegarán a cinco concellos, cun valor que rolda os 24.500 euros: Caldas de Reis, 4.041,40 (100%) para a restauración do límite urbano da praza entre as rúas Real e da Igrexa; Moraña, 8.107 euros (100%) para a elaboración e instalación de paneis informativos do patrimonio histórico cultural do municipio; Portas, 2.855,60 euros (100%) para a sinalización do patrimonio xeral no municipio; Catoira, 5.989,50 euros (100%) para a sinalización e posta en valor dos petróglifos de Pedras Minas; e Valga 3.442,45 euros (100%) para a restauración do cruceiro de Setecoros.

Á comarca do Salnés achegaranse 54.694,33 euros: Cambados, 9.854,23 euros (100%) para a restauración da fonte da praza de Alfredo Brañas; Meis, 21.902,55 (61,42%) para a recuperación, posta en valor e socialización do petróglifo de Outeiro do Cribo; Ribadumia, 3.300,68 euros (52,82%) para a mellora da contorna da fonte e lavadoiro do Corvo; Vilagarcía, 13.982,24 euros (100%) para a reposición de tapizados no salón nobre da Casa Consistorial; e Vilanova de Arousa, 5.654,63 euros (100%) para o proxecto de escavación arqueolóxica no sector sur do castro e mosteiro de Cálago.