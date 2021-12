A Banda de Música de Vilagarcía ofrece un concerto de Fin de Ano con guiños a La Palma

A Banda de música de Vilagarcía ofrecerá este xoves, 30 de decembro, a partir das 20,00 horas, o seu xa tradicional concerto de Fin de Ano. E farao, en primeiro lugar, cunha lembranza os habitantes de La Palma a través da interpretación "Pompeii", a épica composición que José Alberto Pina dedicou o fito histórico da destrución de Pompeya polo volcán Vesubio. Por suposto, no recital non faltarán as celebérrimas composicións da familia Strauss.

A venda das entradas comeza este martes 28, na billeteira do auditorio con horario de 10:30 a 13:30 e de 17:00 a 19:30, o mesmo que rexerá o mércores 29. O xoves 30, día propio do concerto, a entradas só se venderán a partir das 18:00 horas. Os prezos son de 5, 4 e 3 euros, segundo se trate da zona A, B ou C. As entradas son numeradas e con asignación de asento. Por suposto, o concello garantirá que se cumpran estritamente as medidas de seguridade covid.

Segundo explicou o director da Banda, Jesús Nogueira, a primeira parte do concerto estará dedicada á música máis sinfónica, con composicións máis descritivas, como a xa citada de José Alberto Pina ou a de Richard Wagner, aínda que tamén se interpretará un canto gregoriano, "Tantum Ergo", que seguro que sorprenderá a máis dun espectador.

A segunda parte estará practicamente centrada no que xa vén sendo unha tradición neste tipo de concertos de Fin de Ano: as composicións da familia Strauss, incluída a inevitable Marcha Radetzky, de Johan Strauss pai, pero tamén "O Barón Xitano", de Johan Strauss fillo, que neste caso para a banda vilagarciá suporá unha estrea absoluta.

Aparte do repertorio, Nogueira destaca especialmente o feito de que despois de case dous anos de pandemia, a banda sigue mantendo a súa vitalidade e, de feito, sobre o escenario do auditorio haberá algo máis de sesenta músicos desexosos de reencontrarse co seu público.