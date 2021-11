A biblioteca pública reforza a súa programación para o público infantil no Nadal

A biblioteca pública de Pontevedra ‘Antonio Odriozola’ reforza en decembro a programación infantil con actividades de Nadal. Ás habituais sesións de contacontos e obradoiros súmanse no período das vacacións escolares dous talleres, un para elaborar álbums mediante o scrapbooking e outro de modelaxe paquetería e plástica.

Segundo informa a Xunta, titular da biblioteca, a través dun comunicado, a programación comeza este venres co espectáculo O chineiro da tía María, un contacontos para público familiar que emprega a técnica tradicional europea do ‘cantastorie’, no que se mesturan a narración de historias, as pinturas en grandes lenzos e a música cooperativa.

A vindeira semana, o día 10, terá lugar un obradoiro de despregables pop-up, con Juste Kamishibai, dirixido á rapazada de 8 a 14 anos.

Na xornada do 17 de decembro desenvolverase o taller de edición 'Libros en movemento: Ánxel Casal, entre a arte e a edición'. Nel, os participantes realizarán un caderno despregable sobre a vida do editor e político galego na data do seu nacemento, instaurada pola Xunta como o Día da edición.

O día 22 está previsto o espectáculo para público familiar Cantando con Migallas, a cargo de Migallas Teatro. A través de cancións acompañadas de escenas promoverase a lectura como pracer de aprendizaxe, o coidado das mascotas, o ciclo da natureza ou o traballo no campo, entre outros temas.

Os días 27, 28 e 29 de decembro a biblioteca de Pontevedra programou dous obradoiros, un pola mañá e outro pola tarde, con Anias. Para o público de 7 a 11 anos haberá estes tres días, ás 11,00 horas, o taller de scrapbooking para elaborar un álbum de Nadal. Os nenos e nenas de 4 a 6 anos poderán gozar nesas mesmas xornadas, ás 17,00 horas, de contos e actividades plásticas con Chegou o Nadal ao bosque.

EXPOSICIÓNS TODO O MES

Os 20 primeiros días do mes haberá unha exposición conmemorativa do Día da edición na que se homenaxeará a José Antonio Durán, investigador e escritor pontevedrés que puxo en marcha Taller de Ediciones.

A partir do día 15 instalarase tamén 'Melodías para o Nadal', cunha selección de libros sobre esta celebración para levar en préstamo.

A partir do 21, 'Isto tamén pasará', sobre a adolescencia e os cambios que representa.

A información sobre as actividades que requiren de inscrición previa pode consultarse na web do centro bibliotecario.