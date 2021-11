Culturgal bota man do teatro e da literatura para defender o galego ante o adverso

"A parábola do angazo", de Talía Teatro, no Culturgal 2021 © Cristina Saiz "A parábola do angazo", de Talía Teatro, no Culturgal 2021 © Cristina Saiz "A parábola do angazo", de Talía Teatro, no Culturgal 2021 © Cristina Saiz

Demostrando que a lingua galega é capaz de resistir calquera adverso iniciou este domingo a segunda e última xornada da feira Culturgal en Pontevedra. Fíxoo, sobre todo, co espectáculo teatral que ofreceu a compañía Talía Teatro.

No salón de actos representou a obra "A parábola do angazo", que conta a historia dun mozo que, tras regresar a Galicia tras uns meses emigrado, dáse conta que esqueceu do galego, a lingua que falara toda a súa vida.

Este non foi a única sesión teatral da que puido gozar este domingo o público do Culturgal, xa que no auditorio programouse, iso si para a audiencia infantil, a obra "A nova historia da cigarra e a formiga", de Teatro del Andamio.

O espazo musical, pola súa banda, ocupouno Caspervek, o trío formado por Brais González, Andrea González e Blas Castañer, que ofreceu música para o cinema de Buster Keaton.

Na sesión matinal de novo o sector editorial protagonizou gran parte da programación, con numerosas presentacións de libros nos diferentes espazos da feira.

Así, debutaron "Reboiras. O camiño da rebeldía", de Xosé Manuel Pereiro e Xurxo Martínez; "A lingua en 2050" e "Comando igualdade" da editora Catro Ventos ou dúas obras da editorial Antela, "O xigante de Allariz" e "O país de choiva" cos seus respectivos autores.

Un espectáculo de maxia para nenos, a cargo de Sara Rodríguez e Carlos Tomico; a exhibición da novela audiovisual "Ti primeiro" de Roberto Alvite ou a presentación do programa de residencias artísticas do Gaiás completaron a oferta de actividades.