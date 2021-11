O Museo de Pontevedra estréase en Instagram

O Museo de Pontevedra vén de estrearse en Instagram. A intención da dirección é achegar ao público todas as súas actividades, eventos e efemérides a través da rede social e así difundir a cultura e o coñecemento se necesidade de visitalo presencialmente, só usando o teléfono móbil.

Esta nova conta (@museo_pontevedra) súmase á de Facebook, onde a institución pontevedresa xa conta con 13.755 seguidores, e á páxina web, que xa renovou a imaxe ofrecendo contidos a través dun novo formato máis interactivo e accesible

A intención da dirección é explicar a través dos post algunha das pezas que se ofrecen no Museo, ver como se fan as montaxes, animar a visitar as exposicións e recoller efemérides. Ademais, co apartado de 'Stories', aumentarán a interacción co público dando a coñecer actividades, obradoiros e eventos que se vaian organizando e celebrando nos diferentes edificios do Museo.