A mostra sobre Xan Montenegro inaugúrase este martes no Multiusos

Exposición 'Xan Montenegro, alma do balcón da ría' © Colectivo Monte Pituco Instalación das fotos da mostra sobre Xan Montenegro © Colectivo Monte Pituco

Este martes 16 ábrese ao público a exposición 'Xan Montenegro, alma do balcón da ría', unha mostra fotográfica organizada polo Colectivo Monte Pituco (Pornedo), que se pode visitar na galería do Multiusos anexo ao Mercado de Marín

A proposta englóbase dentro do programa das V Xornadas pola protección e posta en valor do patrimonio de San Xián, que se dedican este ano a Xan Montenegro, que falecía en xuño de 2011, aos 51 anos. No décimo aniversario do pasamento quérese lembrar a figura dun home activista social e cultural, que presidiu a Asociación Veciñal da parroquia.

Precisamente, o Colectivo Monte Pituco anuncia que a partir da próxima edición estas xornadas sobre o patrimonio de San Xián levarán o nome de Xan Montenegro.

A exposición inaugúrase con motivo do Día Mundial do Patrimonio, con horario para o público establecido entre as 19.00 e as 20.00 horas. A mostra ofrece ao redor de trinta imaxes cedidas pola familia e unha selección de fotos pertencentes ao arquivo de Xosé Vilas, que foi amigo persoal de Montenegro.