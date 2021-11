Un concerto de Niños Mutantes abre unha nova etapa de expansión de ‘Cabos Soltos’

O programa municipal 'Cabos Soltos', que busca promover a cultura emerxente de Pontevedra á vez que fortalece o tecido económico e a hostalería local, encara unha nova etapa enfocada a ampliar a nómina de locais pontevedreses con programación cultural. O pistoletazo de saída darao o vindeiro venres 19 de novembro o grupo Niños Mutantes cun concerto na Sala Karma.

A concelleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, explicou que en todo o proceso de posta en marcha de 'Cabos Soltos', un dos espellos nos que se mirou é a cidade de Granada, da que destaca que é berce da música indie e tamén unha localidade que trata os eventos dunha forma singular. Por iso, para abrir este novo período decidiron mirar cara a esta cidade.

O 19 de novembro haberá unha conferencia para coñecer a súa experiencia ás 18.30 horas no CITA, coa participación de Anabel Guías, Marcos Rivas e Nani Castañeda, baterista de Niños Mutantes, grupo nado en Granada. A continuación, haberá un concerto acústico deste grupo na Sala Karma. Ambas as actividades do 19 de novembro serán gratuítas ata completar aforo.

Anabel Gulías presentou esta nova fase de 'Cabos Soltos' este mércores e, para iso, quixo acompañarse por persoas vinculadas á cultura emerxente na cidade. Así, ao seu lado estiveron Marcos Rivas, de Sala Karma; Malú Pedrosa, de Ou Pavero; Moisés Digón, de Ou Diaño; e Arturo Delgado, unha referencia na escena cultural pontevedresa e actualmente centrado en programación musical en pequeno formato en locais da cidade.

Gulías explicou que 'Cabos Soltos' terá nesta nova etapa, na recta final do ano, dúas liñas de traballo, ampliar o número de locais que se animan a programar e seguir a liña de actuación dos últimos tempos e que busca poñer ao dispor dos locais que xa están a realizar este traballo as ferramentas necesarias para seguir facéndoo.

A partir deste xoves 11 de novembro, poden inscribirse no programa todos aqueles negocios que estean dispostos a programar con creadores pontevedreses e queiran poñer o seu establecemento ao dispor do Concello de Pontevedra. De todas as solicitudes recibidas, realizarase unha selección dunha decena de locais e a Administración local farase cargo de todos os gastos da programación.

Este xoves tamén se poñerá ao dispor dos locais os formularios para pedir os requirimentos técnicos para poder participar na iniciativa e ter este selo de 'Cabos Soltos' que lle permita seguir mantendo a programación. Para facelo, Gulías lembra que o único requisito que deben cumprir que polo menos o 30% da súa programación actual sexa con actividades protagonizadas por creativos da escena local pontevedresa.

'Cabo Soltos' é desde a súa posta en marcha un resultado da " sinerxia entre moitos sectores diferentes que para a cidade de Pontevedra son claves", desde os locais que se atreven a programar actividade creativa -desde musical a recitais poéticos ou exposicións- ao sector creativo emerxente e en potencia.

Nesta nova etapa de Cabos Soltos hai dúas fases de traballo, unha de organización do ciclo en si e outra cunha liña de axudas do Concello para potenciar a actividade creativa nos locais da cidade. A primeira ten un orzamento aproximado de 20.000 euros e a segunda, con cargo ao Plan Supera, rolda os 25.000 euros.