Cécile McLorin deslumbra o público pontevedrés coa súa prodixiosa voz

Concerto en Pontevedra de Cécile McLorin © Mónica Patxot

Cinco anos despois de actuar por primeira vez en Pontevedra, Cécile McLorin regresou á cidade convertida en toda unha estrela do jazz internacional. A artista estadounidense ha ofrecido un concerto no auditorio de Afundación dentro do ciclo Xacobeo Importa.

Os amantes do bo jazz gozaron sen dúbida dunha noite inesquecible vendo en directo a sobrecolledora voz de McLorin, gañadora de tres premios Grammy e que segundo os expertos é unha das grandes referencias do jazz actual en todo o mundo.

Humillante sobre o escenario, a artista pode pasar nun segundo da alegría ao drama e viceversa, cambiando continuamente de rexistro, tan pronto delicada como malgastando un torrente de voz como demostrou en Pontevedra.

Cécile McLorin cativou ao público pontevedrés cun concerto no que estivo acompañada dun quinteto de luxo: Glenn Zaleski (piano), Keita Ogawa (percusión), Alexa Tarantino (saxo alto), Marvin Sewell (guitarra) e Yasushi Nakamura (contrabaixo).