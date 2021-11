AuGAL amosará o proceso de creación do audiovisual galego máis recente

Presentación da 11 edición de 'AuGAL, MasterClass do Audiovisual Galego' © Mónica Patxot

A Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación no campus da Xunqueira acollerá entre os meses de novembro e decembro o ciclo AuGAL, MasterClass do Audiovisual Galego, co que se pretende "achegar ao alumnado e á cidadanía os procesos de traballo do audiovisual", en palabras do vicerreitor Jorge Soto.

Este martes presentábase a 11 edición coa boa nova do regreso á presencialidade. Ao acto, celebrado na Casa das Campás, asistiron o vicerreitor do campus de Pontevedra, Jorge Soto; o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; a decana da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, Emma Torres; e os profesores Miguel Anxo Fernández e Paulino Pérez, como coordinadores de AuGAL.

O programa desenvolverase en seis sesións a partir do luns 15 de novembro, a través de encontros con recoñecidos profesionais do sector audiovisual que explicarán o proceso de creación e desenvolvemento dunha das súas películas, para a continuación visionala cos asistentes. As dúas longametraxes que se proxectarán no Salón de Actos da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación serán: Malencolía de Alfonso Zarauza e Cuñados de Toño López, rematadas as dúas neste 2021.

Noutros casos, os profesionais analizarán pezas audiovisuais ou programas de televisión, dos que se ofrecerá unha escolma de fragmentos significativos.

Ao tempo, daráselles visibilidade aos novos creadores con dúas sesións específicas centradas nas curtametraxes: unha delas protagonizada por unha escolla de curtametraxes do catálogo da Xunta Shorts from Galicia 2021, e a outra a través da proxección de curtas feitas polo alumnado da propia facultade no curso pasado.

A matrícula para estas xornadas é gratuíta e as inscricións xa están abertas tanto para o público universitario como para toda a cidadanía.

PROGRAMA DE AUGAL, MASTERCLASS DO AUDIOVISUAL GALEGO

1.ª SESIÓN LUNS 15 NOV. 16.00 | 20.00 h

Como facer unha longametraxe en dúas semanas?

Longametraxe: MALENCOLÍA (Alfonso Zarauza, 2021)

Alfonso Zarauza, produtor, director e guionista

2.ª SESIÓN MÉRCORES 17 NOV. 16.00 | 20.00 h

Do papel á pantalla: desenvolvendo o guión

Longametraxe: CUÑADOS (Toño López, 2021)

Araceli Gonda, guionista

3.ª SESIÓN. LUNS 22 NOV. 16.00 | 20.00 h

Curtametraxe, formato vivo

Escolla: SHORTS FROM GALICIA 2021

(Catálogo de promoción editado pola Xunta)

A LOBA | Iria Silvosa

AUGAS ABISAIS | Xacio Baño

HOMELESS HOME | Alberto Vázquez

OS CORPOS | Eloy Domínguez

LA PENUMBRA | Dani Viqueira

Coloquio coa autora e autores

4.ª SESIÓN LUNS 29 NOV. 16.00 | 20.00 h

Televisión de Galicia, programas en análise: ZIGZAG e DESMONTANDO GALICIA

ZigZag: María Solar, coordinadora dos programas culturais da CRTVG e presentadora do Zigzag Fin de Semana

Desmontando Galicia: Marcos Barrios, produtor e director

5.ª SESIÓN LUNS 13 DEC. 16.00 | 20.00 h

A canteira da FCSC

Visionado das curtas do curso 2020/2021

Comunicación Audiovisual de Pontevedra

Premio á mellor curta

6.ª SESIÓN. MÉRCORES 15 DEC. 16.00 h

CLAUSURA

Conferencia: Valentina, animar en Galicia

Chelo Loureiro, directora de Abano Producións

Entrega de diplomas | 18.00 h