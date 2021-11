Conductores Suicidas homenaxean en Pontevedra a Joaquín Sabina

A banda pontevedresa Conductores Suicidas © Conductores Suicidas

O grupo pontevedrés Conductores Suicidas ofrecerá este sábado 6 de novembro un concerto homenaxe a Joaquín Sabina, o músico de Xaén que conta xa con 72 anos e que deixou numerosas cancións no recordo colectivo.

A actuación comezará ás 21.00 horas no auditorio da sede de Afundación en Pontevedra. Ao longo de preto de dúas horas de concerto realizarase un repaso a algún dos temas máis populares do repertorio do cantante de Úbeda como 'Princesa', '19 días y 500 noches', 'Pacto entre caballeros' ou 'Y nos dieron las diez'.

A banda pontevedresa Conductores Suicidas, que adopta o título dun dos temas de Sabina dedicado ao desaparecido músico Manolo Tena, está formada por Roberto Ramos como voz e guitarra; Marcos Pérez ' Quiño', coros e guitarra; Nando Fontán aos teclados; Damián Boullosa como baixista; Ramiro Félix á batería e Miguel Ponce ao saxofón.

O prezo das entradas atópase entre os 9, prezo mínimo sen incluír comisión, e os 12 euros a través de Ataquilla.