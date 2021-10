A cantante de jazz Cecile McLorin actuará o 9 de novembro en Pontevedra

Cecile McLorin actuará o 9 de novembro en Pontevedra © Sweet Nocturna

Cécile McLorin, unha das artistas de referencia do jazz mundial actual polo seu sobrecogedora voz e que actuou nos principais auditorios e festivais de medio mundo, actuará o día 9 de novembro no Auditorio Afundación de Pontevedra nun concerto que forma parte da programación do Xacobeo.

Medios especializados cualifican á artista como "o máis grande que lle pasou ao jazz vocal nas últimas décadas". Gañadora de dous premios Grammy entre outros moitos galardóns, trátase dunha artista que cega nos seus concertos, cun universo amplísimo, tanto vocal como musicalmente. Humillante sobre o escenario, pode pasar nun segundo da alegría ao drama e viceversa, cambiando continuamente de rexistro, tan pronto delicada como malgastando un torrente de voz.

Na súa inminente xira española virá acompañada dun quinteto de luxo para actuar no prestixioso Auditorio Nacional de Madrid e o Festival de Jazz de Barcelona. Unha cita imperdible para os numerosos amantes do jazz en Galicia.

As entradas xa están á venda por 18 euros en Ataquilla.