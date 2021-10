'Memorias e ritmos do rural galego' no Café Moderno de Pontevedra

Exposición 'A vida lenta. Memorias e ritmos do rural galego' no Café Moderno © Afundación

Afundación presentou esta mércores no Café Moderno de Pontevedra un novo proxecto expositivo co que se pretende reflexionar sobre as formas de vida vinculadas ao rural galego, a súa iconografía e a súa presenza na cultura contemporánea.

Aser Álvarez está detrás como director de 'A vida lenta. Memorias e ritmos do rural galego', un traballo que xunta fotografías, pezas audiovisuais, poesía e música para tentar conformar a identidade galega.

A exposición conta con fondos documentais fotográficos e cinematográficos sobre o rural galego desde 1930 ata finais do século XX, como son a colección de Jaume Lloveras e Juan Piñeiro Andión (1978-1986), o arquivo do fotógrafo lucense Carlos Valcárcel e os Fondos Fotográficos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, achegando cada un deles achega unha perspectiva diferente sobre a mesma realidade.

A mostra presenta tamén versos creados por algúns dos poetas gañadores do Premio de Poesía Afundación, como Olalla Cociña, Miguel Sande, Gonzalo Hermo e Oriana Méndez, coa idea de reflexionar sobre a presenza da natureza na cultura contemporánea.

Por último a banda sonora da mostra, unha creación de Moisés Quintás, apóiase no son dos carros, o ouvear dos lobos, o xiro das rodas de muíño ou o afiar das guadañas para trasladar ao espectador á Galicia máis rural.

Todo se completa con actividades en liña e convidados como o director de cinema Oliver Laxe, que está a traballar nun centro de desenvolvemento rural na aldea lucense onde filmou O que arde, ou a ilustradora e muralista Xoana Almar.

'A vida lenta. Memorias e ritmos do rural galego' permanecerá aberta ata o 15 de xaneiro no Café Moderno Afundación Pontevedra de luns a venres de 17.30 a 20.30 horas e sábados de 12.00 a 14.00 horas.