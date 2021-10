Teresa Fernández-Valdés, entre as mulleres máis poderosas da industria do entretemento

A pontevedresa Teresa Fernández-Valdés, cofundadora de Bambú Producciones, volveuno a conseguir. Foi nomeada como unha das vinte mulleres máis poderosas da industria do entretemento en todo o mundo. É a única española que se coou nesta lista.

Así o destacou The Hollywood Reporter, unha das revistas culturais máis prestixiosas dos Estados Unidos, que inclúe a Fernández-Valdés nesta cegadora selección.

Dela destacan que, desde hai anos, é un dos rostros visibles do que os expertos denominaron a "revolución da televisión internacional".

Dous das súas creacións, Gran Hotel e Velvet, están entre as primeiras ficcións de fala non inglesa que triunfaron en todo o mundo e a revista lembra que a súa compañía foi clave para o boom das plataformas, primeiro con Netflix e agora con Apple TV+.

Para esta última, Bambú está a producir a que será a súa primeira serie en España, un proxecto titulado Now and Then, que se sumará a longo prazo lista de proxectos en carteira desta produtora, como Un asunto privado, serie rodada en Pontevedra que estreará Amazon.

The Hollywood Reporter subliña ademais que, catro anos despois de que o MeToo desafiase os piares dunha industria dominada polos homes, Teresa Fernández-Valdés sempre animou a outras creadoras para perseguir as súas ambicións.

"Teñen o poder de poñer o foco nas historias que representan diversidade e igualdade e de facelas accesibles ao público xeral", di, "como produtora, eu elixo que historias contar".