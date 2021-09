Tres ficcións e dous documentais para "reflexionar" sobre a realidade árabe

Fotograma da película "Adam" © Fundación Araguaney-Puente de Culturas Fotograma da película "Tel Aviv on Fire" © Fundación Araguaney-Puente de Culturas Fotograma da película "Gaza" © Fundación Araguaney-Puente de Culturas

Amal en Ruta volverá protagonizar o arranque da programación cultural de outono en Pontevedra. A sexta edición deste ciclo de cinema euroárabe desenvolverase entre os días 7 e 11 de setembro coa proxección de tres películas de ficción e dous documentais.

Así, o público pontevedrés poderá gozar de Adam (martes 7), a historia de superación dunha muller na que se aprecia como a comunidade serve de escudo protector; ou de For Sama (mércores 8), o diario dunha moza siria que dá a luz entre o horror da guerra.

It must be heaven (xoves 9) é unha cinta palestina dirixida por Elia Suleiman, un dos máximos expoñentes do cinema palestino con cintas cheas de retranca ao estilo galego.

O ciclo concluirá co documental Gaza (venres10), que retrata a vida cotiá na Fronte de Gaza; e con Tel Aviv on Fire (sábado 11), unha metaficción sobre o conflito árabe israelí.

Todos os filmes, que se exhibirán en versión orixinal subtituladas en castelán, poderanse ver no Teatro Principal, a partir das 21:00 horas. A entrada será gratuíta ata completar aforo, que será reducido polas restricións da pandemia.

"Para nós, volver contar con Amal en Ruta é algo moi valioso", sinalou a concelleira de Cultura, Carmen Fouces, que destacou que a selección de títulos deste ano son dunha "calidade magnífica" e que convidan á "reflexión" sobre as diferentes realidades árabes.

Ghaleb Jaber Martínez, presidente da Fundación Araguaney-Puente de Culturas, explicou que o ciclo busca achegar a sociedade árabe a Galicia, rompendo os estereotipos e ofrecendo unha visión ampla e multidimensional desta cultura tan heteroxénea.

Aínda que "son tempos complicados" para a produción de cinema, pola pandemia e os conflitos actuais en Oriente Medio, Martínez defendeu que a "marabillosa" selección de filmes, que inclúe un título que se achega ao conflito palestino "en clave de comedia".

Aproveitando a presentación do ciclo, o seu director fixo un chamamento ás sociedades occidentais para "apoiar, acoller e axudar ás persoas que escapan do horror para ter unha vida digna", rexeitando os discursos xenófobos contra refuxiados e inmigrantes.

Lembrou que, durante a ditadura franquista, moitos españois desembarcaron en Alxeria e Marrocos "e ninguén nos pechaba as portas", polo que pediu "empaparse" das culturas doutros países "para ser persoas máis civilizadas".