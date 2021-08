Comeza a Semana Cultural de Campo Lameiro con Galifunk, Manoele de Felisa e A Roda

Presentación da Semana Cultural de Campo Lameiro © Concello de Campo Lameiro

Galifunk, Manoele de Felisa e A Roda compondrán as principais actuacións musicais que protagonizarán este ano a Semana Cultural do Concello de Campo Lameiro.

A maxia, contos musicais, a pintura e o humor desenfadado da Charanga Os Encerellados completarán un amplio programa que terá lugar entre o 1 e o 5 de setembro na capital galega da arte rupestre.

Este ambicioso programa comezará o mércores 1 de setembro coa chegada ás 20:30 horas á Praza do Concello do espectáculo para público familiar e infantil "Un conto musical". No caso de choiva trasladarase ao auditorio Sobrino Buhigas.

Ao día seguinte, o 2 de sembro, tamén ás 20:30 horas na Praza do Concello, "Os contos da Galicia máxica", con Marta Ortiz. Esta actividade está pensada para público de tódalas idades e en caso de que haxa mal tempo trasladarase ao auditorio Sobrino Buhigas.

O 3 de setembro terá lugar a actividade infantil "Mulleres Pintoras". Terá lugar ás 20:30 horas na Praza do Concello e tamén se prevé trasladalo ao auditorio Sobrino Buhigas no caso de que se produza a chegada da choiva.

O sábado 4 de setembro ás 19 horas chegará a maxia á Praza do Concello co espectáculo para tódalas idades "Maxia para soñar" co Mago Marco. Ás 21 horas, será o concerto de Galifunk, na Praza do Concello cun espectáculo musical moi agardado en Campo Lameiro.

O 5 de setembro ás 19 horas terá lugar o concerto de Manoele de Felisa, na Praza do Concello, coa presentación do seu último espectáculo musical "Cancioneiro do Camiño".

A música seguirá ás 21:30 horas co concerto do grupo folk galego A Roda previa actuación, como teloneiros, da charanga local Os Encerellados que entreterán ao público mentras se adapta o escenario da Praza do Concello ás necesidades organizativas dos músicos de A Roda.

Todas as actividades estarán presididas polo estricto seguemento do protocolo sanitario e de prevención da Covid-19 e nos concertos débense respectar tamén as limitacións de aforo previstas pola organización para que poidan ser contemplados coa seguridade debida.