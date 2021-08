O ciclo 'O país das bandas' leva a música a Bueu, Portas e Vilanova esta fin de semana

O ciclo 'O país das bandas', promovido pola Xunta e a Federación Galega de Bandas de Música Populares no marco da programación cultural do Xacobeo 21-22, chega esta fin de semana a varias localidades das Rías Baixas, Bueu, Portas e Vilanova de Arousa.

O sábado 28 de agosto chega a Bueu cun concerto da Banda de Música Belas Artes de Cangas na Praza de Massó ás 20.00 horas.

Baixo a batuta de Humberto Carballo Martínez, o repertorio previsto para o sábado inclúe as pezas Rúa da fonte, Pilatus: Montain of dragons e Muiñeira dos clarinetes. Soarán tamén Oblivion, Suite galaica, A tribute to Amy Winehouse, Pasodobre popular, Don Pajarita, O gordo da rotonda e Que rico el mambo!

O sábado ás 20.00 horas tamén haberá concerto en Portas a cargo da Banda de Música Municipal de Ribadumia.

O repertorio estará composto por Galicia, La leyenda del beso, As penelas, Katiuska, Nino Bravo en concierto e Mozos do penedo.

Vilanova de Arousa será escenario o domingo ás 13.00 horas do concerto da Banda de Música Popular de Rubiós, que interpretará Señorío de Rubiós, Leyenda del beso, The witch and the saint e Cantiga a Silleda. Soarán tamén Bagaxes, Eighties flashback, Medley Boleros, Nino Bravo en concierto e Xastrería de Música.

'O País das Bandas' arrincou o pasado 1 de xullo e percorrerá Galicia ata o 19 de setembro con case un cento de concertos a cargo de 77 agrupacións que suman máis de 3.600 músicos. O obxectivo é impulsar a recuperación da actividade das bandas na Comunidade, como grandes depositarias da tradición musical galega.