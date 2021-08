Danza para promocionar o patrimonio na Praza do Mar

A partir das 20.00 horas deste domingo 22, o escenario da Praza do Mar converterase no espazo de acollida do programa Propulsa Danza + Paisaxe + Patrimonio da Xunta de Galicia.

Durante esa tarde sucederanse os espectáculos Pols, de Pepa Cases Dansa Teatre; Stay, de Can Cun Quinqué; Nasenda, de Elvi Balboa; e Occo, do Colectivo D´Elas. Estas sesións de danza buscan poñer en valor a través de elementos artísticos a riqueza patrimonial e paisaxística de Galicia.

'Pois' é unha peza breve creada para rúa destinada a todos os públicos, creada e interpretada por Pepa Cases con música orixinal de Clara Peya.

'Stay' é unha proposta que debate sobre a implicación, interpretada e dirigada por Leodan Rodríguez e Isabel Sánchez con música de Fantazio.

'Nasenda' propón unha investigación sobre o Camiño de Santiago a través dos corpos con referencias á meditación. Trátase dunha idea orixinal de Elvi Balboa na que participan Paula Serrano e Joan Aguilá.

Por último, 'Occo', dirixida por Julia Lapport e Sabela Domínguez, pechará esta proposta sensorial coas interpretacións de Andrea Castro, Eloi García, Martín Sanjurjo, Myriam González, Nerea Balado e Noelia Mato.