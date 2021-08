Biblioneta e Conto Contigo fomentarán a lectura entre escolares en Raxó e San Salvador

Esta terceira semana de agosto a lectura centra as actividades no municipio a través dun programa de verán que impulsa a concellería de Cultura.

Desta forma, a Biblioneta, unha biblioteca itinerante que se move por diferentes zonas do municipio para mostrar libros e fomentar os hábitos de lectura entre os escolares. Baixo o título de 'Ven a conto!', a proposta chegará este mércores 18 de agosto a Raxó, á zona da chaira de Leopoldo Nóvoa, preto do parque infantil. A visita comezará ás 10.30 horas e desenvolverase ata as 13.00 horas.

Durante o xoves 19, tamén no mesmo horario matinal, o parque de Rosalía de Castro, en Ferreirós, na parroquia de San Salvador, será o escenario da sesión Conto Contigo para promover a lectura. Un contacuentos ofrecerá un espectáculo con maxia e marionetas.

Todas as iniciativas son ao aire libre e gratuítas dentro do programa Descobre o teu interior, que continuará ata finais do mes de agosto.