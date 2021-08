Nove curtametraxes, finalistas na Sección Escolas Galegas do FICBUEU 2021

Xurado da Sección Escolas Gallegas, integrado por Pablo Cacheda, Lara Alonso e Sara Pena © FIC Bueu

Un total de nove curtametraxes realizadas en centros educativos integran a Sección Escolas Galegas do 14º FIC de Bueu. Desa lista sairán os títulos gañadores das tres categorías nas que se subdivide este apartado do certame, que busca promover os novos valores do audiovisual.

Dos 77 traballos presentados, 38 foron realizados por alumnado de Secundaria, cheas de "gran variedade e calidade", segundo o equipo seleccionador.

As curtas finalistas son, dentro da Mellor Curtametraxe de Educación Especial, Infantil e Primaria: 'Dona Landra no río revolto', do CEIP Plurilingüe A Pedra (Bueu), 'Heroes enmascarados', do CEIP do Carballal (Marín), e 'O misterio do bolso', do CEIP A Guía (Moaña).

En canto á Mellor Curtametraxe de Educación Secundaria, as curtas que optan a premio son: 'E se chove que chova!',do IES María Soliño (Cangas), 'Miss each other before we need', do IES As Barxas (Moaña), e 'Monte vivo', do IES Félix Muriel (Rianxo). Ambas seccións optan a un trofeo e material audiovisual por valor de 150 euros.

Pola súa banda, as curtas que optan a un trofeo e material audivisual por valor de 250 euros, son as realizadas por as Escolas de Imaxe e Son e Facultades. As finalistas son: 'Golden boy', do IES Audiovisual de Vigo, 'Night keeper', da Escola de Imaxe e Son de Vigo, e 'O que queda de nós', da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación (UVigo).

O xurado da Sección Escolas Galegas, integrado polo director e produtor Pablo Cacheda, a artista multidisciplinar Lara Alonso e a profesora Sara Pena, reuniuse este venres para visionar as curtas seleccionadas. A curta gañadora a anunciarán o 19 de setembro na gala escolar do FICBUEU 2021, na que colaboran Kalandraka e a Fundación Novas.

Ademais, ese mesmo xurado escollerá a Mellor Curtametraxe de Escolas Internacionais. Optan a ese premio as obras: 'The de facto martyr suite', Justine de Gasquet (Suíza); 'Helfer', Anna Szöllösi (Hungría); 'Finis Terrae', Tommaso Frangini (Italia); 'Hiljaisuus', Saara Hakkarainen (Finlandia); 'O black hole!', Renee Zhan (Reino Unido); e Coffin, Yuanqing Cai, Houzhi Huang, Mikolaj Janiw, Nathan Crabot, Mandimby Lebon e Theo Tran Ngoc (Francia).