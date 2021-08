O FICBUEU recupera a programación previa á pandemia

O Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FICBUEU), que se celebrará do 10 ao 19 de setembro, retoma a estrutura e os contidos previos á pandemia con nove seccións cinematográficas e múltiples actividades paralelas, que van desde conferencias e coloquios ata concertos e radio en directo. Con todo, nesta 14ª edición manteranse todas as medidas de seguridade fronte á Covid-19 contempladas na normativa vixente.

As proxeccións da Sección Internacional, que constitúen o tronco central do programa, desenvolveranse do luns 13 ao venres 17 con dous pases, ás 20 e ás 22 horas, conformados por títulos diferentes e cun faladoiro entre ambos os dous dinamizado por persoas expertas.

VENRES 10 DE SETEMBRO

O FICBUEU 2021 dará comezo o venres 10 de setembro ás 19.15 horas coa actuación en exteriores do dúo de versións ‘Two in the mirror’, previa ao acto inaugural que se celebrará ás 20 horas no Centro Social do Mar, onde ás 22 horas se proxectará o filme de apertura, Un blues para Teherán, coa participación do seu director, Javier Tolentino.

SÁBADO 11 - DOMINGO 12

O sábado 11 e o domingo 12 haberá senllas palestras matinais a partir das 11:30 horas, unha sobre a cartelería de cine a cargo do estudio Barfutura, responsable da imaxe de Julieta ou Las chicas del cable, e outra sobre stop motion coa modelmaker Sonia Iglesias, quen traballou con Tim Barton. Xa pola tarde, na primeira fin de semana proxectarase ás 20 horas a Sección Experimental e ás 22 horas a Panorama. Con anterioridade, ás 18 horas o sábado volverá o programa radiofónico Carne Cruda, e o domingo presentarase a webserie de animación Cacola.

LUNS 13

O luns 13 de setembro, a actividade dará comezo ás 16:30 horas coa presentación do segundo dos Cadernos FICBUEU, centrado desta volta nas curtas da National Film Board of Canada, para dar paso ás 18 horas á Sección Carta Branca, comisariada polo produtor de animación da NFB Marc Bertrand.

MARTES 14 - VENRES 17

Os títulos da produtora pública canadense centrarán a Sección Retrospectiva, que se estenderá durante os catro días seguintes ás 17:30 horas. Ademais, o martes 14 ás 18 horas terá lugar unha mesa redonda en liña sobre o financiamento dos festivais de cinema con representantes de Clermont-Ferrand (Francia), Morelia (México) e Xixón.

SÁBADO 18 - DOMINGO 19

A última fin de semana do FICBUEU 2021 arrincará o sábado 18 ás 11 horas co ‘Encontro con Alfonso Agra’, actor que recibirá o Premio Cinema Galego. En paralelo, o Museo Massó acollerá unha mesa sobre a comunicación nos certames cinematográficos auspiciada por Proxecta, coordinadora galega de festivais de cinema. Media hora máis tarde, proxectaranse curtas para toda a familia no marco da Sección Minific, que darán paso ao concerto da sesión vermú.

Xa pola tarde, ás 17 e ás 19 horas haberá pase dobre da Sección Galicia R, con coloquio posterior coas e cos cineastas, mentres que ás 21 horas se desenvolverá a Sección España e o seu correspondente debate. O domingo 19 estará centrado nas entregas de premios e na rapazada, que ás 10:30 horas protagonizará a Gala Escolas Galegas e ás 13 horas gozará do obradoiro ‘As orixes do cine’, con imaxes e música en directo da man de Caspervek. A partir das 17 horas, as actuacións musicais ao aire libre darán paso á Gala de Clausura do FICBUEU 2021, que comezará ás 19 horas, mentres que ás 21:30 horas se proxectará o filme de peche Sole.

ACTIVIDADES PARALELAS

Pases para alumnado de centros educativos, obradoiros de guión e rodaxe con colectivos profesionais, o mercado da curtametraxe ou a ruta de tapas son outras das actividades que se desenvolverán no marco do 14º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu, sobre o cal se pode atopar toda a información na web www.ficbueu.com e nas redes socias. O evento conta coa colaboración de diversas entidades, entre as que destacan o Concello de Bueu, a Deputación de Pontevedra a través da marca #riasbaixasfilmfest, a Agadic da Xunta de Galicia e o ICAA.