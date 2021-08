Concerto sorpresa de Jorge Drexler no Náutico de San Vicente

Actuación sorpresa de Jorge Drexler no Náutico de San Vicente © Náutico de San Vicente Actuación sorpresa de Jorge Drexler no Náutico de San Vicente © Náutico de San Vicente

O Náutico de San Vicente poñía en marcha este verán unha proposta de concertos secretos, consistente en non anunciar previamente as dúas actuacións que acolle cada día.

Este pasado luns o público asistente mostraba o seu asombro ante a aparición de Jorge Drexler. Aínda que o músico uruguaio era un dos habituais nas últimas programacións do Náutico, nesta ocasión o seu concerto foi mantido en segredo ata o momento mesmo no que saíu ao escenario. Ningún anuncio nin ningún incremento no prezo da entrada, que neste verán é o mesmo para todas as actuacións.

Jorge Drexler actuou en compañía da teclista Meritxell Neddermann e o percusionista Borja Barrueta.

Non é a única sorpresa que deparou o local da praia da Barrosa ao seu público nestas semanas. Nos últimos días xa pasaron polo local, tamén sen anunciar, artistas como Ariel Rot, Andrés Suárez ou o grupo Shinova.

Desde o Náutico anúnciase que seguirán sorprendendo ao seu público durante agosto e setembro, meses nos que se espera a visita de artistas consagrados da escena musical española. Para o mes de agosto, mantéñense os dous concertos ao día, ás 13:00 e ás 20:00 horas.

Os concertos que se celebran entre o 10 e o 14 de agosto encádranse dentro da campaña de promoción patrocinada pola Deputación de Pontevedra baixo o nome de Momentos Rías Baixas, para promover entre o público nacional e internacional esta zona turística do concello do Grove.

A entradas para todos estes concertos poden adquirirse desde a web https://nautico.entradas.plus

ZONA GASTRO

Ademais da oferta musical, O Náutico conta este ano cunha zona gastro desde a que o cociñeiro Pepe Solla, cunha estrela Michelín e tres soles Repsol, ofrece algúns dos pratos máis emblemáticos e estivais do seu restaurante compostelán La Radio. Propostas como a empanada de pescada, allos porros e cogomelos; a ensalada rusa de pescada picante e crema de encurtidos; o perrito de papada ibérica con aromáticos; o bocadillo de pastrani de lacón; o mogote con mole verde ou os tacos de costela ibérica.