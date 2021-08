RADIO.- Violeta Mosquera: unha 'Playlist' en feminino coa pregoeira das festas da Peregrina

Violeta Mosquera Blanco abre as festas da Peregrina coa lectura do pregón © Cristina Saiz Violeta Mosquera © Cristina Saiz Violeta Mosquera © Cristina Saiz

Violeta Mosquera Blanco, é lucense e leva quince anos residindo en Pontevedra. Chegou á cidade do Lérez para estudar Comunicación Audiovisual, licenciouse e doutorou en Psicoloxía Evolutiva e Comunicación. Unha cidade e provincia que non coñecera antes e da que - como lle advertía a conserxe do seu instituto - xa non se quixo marchar.

Desde nena, conta en 'A playlist', tiña claro que ela ía ser baterista. Aínda que ninguén a cría, un vídeo de The Coors foi un primeiro flash para confirmarse a si mesma que unha muller podía sentar ante unha batería; e outro flash de autoconfirmación de intencións produciuse nun concerto vendo a Mercedes Peón.

Keep Going foi o nome do primeiro grupo do que formou parte. Daquel ao seu actual dúo en Bala xunto a Anxela Baltar, formou parte duns cuantos e xurdiron en Pontevedra. Violeta non só puxo o seu nome e quefacer musical nesas bandas; tamén se implicou en iniciativas culturais como Live in Litium ou o RockLab.

Compaxina a traxectoria musical de Bala coa actividade docente de educación musical e proxectos audiovisuais na Escola de Artes Bonobo. Neste percorrido vital e profesional acumula infinidade de anécdotas e experiencias que comparte en PontevedraViva Radio, ademais dunha selección musical con artistas e bandas femininas.

Este sábado 7, será a persoa encargada de dar comezo ás festas da Peregrina. Será ás 12.00 horas desde o palco da música da Alameda. E non vai ser a súa única aparición con público xa que pola noite ás 22.30 horas subirá ao escenario instalado en Campolongo para facer o que tiña claro que ía facer: música e será con Bala.