O Museo abre a exposición 'Mulleres. De Renoir a Sorolla' con medio cento de obras de artistas de renome

Exposición 'Mulleres. Entre Renoir e Sorolla' © Mónica Patxot

O Museo de Pontevedra inaugura este xoves a exposición 'Mulleres. Entre Renoir e Sorolla' que reúne medio cento de pezas da Fundación Fran Daurel con autores como Renoir, Casas, Rusiñol, Nonel, Baixeras, Hugué, Palencia, Gargallo ou Sorolla que poñen á muller como protagonista nos anos da transición entre o século XIX e XX, cando o ámbito do feminino se convirte nun dos asuntos máis tratados pola modernidade.

O director do Museo de Pontevedra Xosé Manuel Rey destacou a transcendencia e o interese temático das obras expostas, polo que augurou unha moi boa acollida entre o público nesta mostra que completa a programación deste verán e que aspira a ser un dos grandes reclamos culturais de Galicia nesta tempada estival.

A mostra 'Mulleres. Entre Renoir e Sorolla' estará aberta ata o 17 de outubro no Edificio Castelao e reúne óleos, debuxos e esculturas que amosan "ademais da visión máis tradicional e convencional a chegada da identidade feminina a outros ámbitos máis novidosos", explicou Rey.

A comisaria da mostra, Helena Alonso, incidiu en que as obras incluídas na exposición seleccionáronse de entre a colección de Francisco Daurel, cos mellores representantes da pintura e a escultura no cambio de século.

As obras de 'Mulleres. Entre Renoir e Sorolla' están estruturadas en diferentes apartados coma a representación da muller no ámbito intelectual, os espidos, o retrato, o interior doméstico "que é o lugar onde moitos artistas seguían situando a representación do ámbito feminino", apuntou Alonso.

De aquí pásase despois a "a conquista do espazo exterior", onde se pode ver á muller protagonista na natureza, as praias, os teatros ou a propia cidade. E finalmente, confróntanse as mulleres traballadoras, moitas veces acompañadas dos seus fillos e representadas con grande dignidade, e a Arcadia Soñada, unha visión das mulleres como as responsables de transmitir valores ás crianzas que xurdiu tralo fin da Primeira Guerra Mundial.

Para pechar a mostra, está dispoñible unha playlist de Spotify cun código QR na que se inclúen autores da época que musicalmente influíron ou se viron inspirados por outras disciplinas creativas do momento: Manuel de Falla, Berthe Sylva, Félix Mayol, Erik Satie, e incluso Manuel Quiroga. "Queremos que a persoa visitante coñeza ese período creativo no que os artistas tiñan estreito contacto", subliñou a comisaria.