O Centro de visitantes da Illa de Ons acolle a exposición 'Ons soa'

Exposición 'Ons soa' © Xunta de Galicia Exposición 'Ons soa' © Xunta de Galicia

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda inaugurou este mércores no Centro de visitantes da illa de Ons a exposición 'Ons soa', unha mostra comisariada por Paula Ballesteros.

Esta exposición está formada por 18 fotografías, e outros documentos audiovisuais, coas que representar historias de vida, dunha comunidade que modelou a propia illa e conviviu con esas pedras desde o respecto, dotando dunha enorme simboloxía aos espazos, con numerosos mitos e lendas asociados a elas.

A mostra, que se poderá visitar ata o 15 de setembro, coincidindo co fin do transporte regular de pasaxeiros á illa, foi este ano unhas das actividades paralelas da 16ª Mostra internacional de cinema etnográfico Museo do Pobo Galego.

O arquipélago de Ons pertence ao Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia desde 2002 —xunto cos de Cíes, Sálvora e Cortegada— e é o único que aínda está habitado.