Nee Barros, Pitt Muffin e Joao Tomba pechan este domingo o ciclo 'Acústica na Parda'

Concerto de Palito no ciclo 'Acústica na Parda' © Cristina Saiz

Ás 20.00 horas deste domingo 1 de agosto comezarán os concertos programados para finalizar o ciclo 'Acústica na Parda' dentro das actividades do Son do Verán do Concello de Pontevedra para promocionar a artistas locais. As actuacións son de libre acceso coa adopción das medidas sanitarias.

Nee Barros abrirá a xornada cun recital/concerto. é un artista que toca diferentes fórmulas expresivas desde a música ao teatro, a fotografía ou a poesía. Ten dous libros publicados cos títulos '19 poemas para um VÍRUS-19' e 'Identidade. A normalidade do non-común'.

Tras a súa actuación, ás 21.30 horas, Pitt Muffin ofrecerá versións de temas da era punk e post-punk en formato acústico e en solitario.

Por último, o ciclo conclúe con Joao Tomba, ás 22.45 horas, con novos temas do seu último disco. Tras este seudónimo está o artista Indy Tumbita para ofrecer recitais coa compaña dunha guitarra e un radiocassette para revisitar aos Rolling Stones e a bandas de rock españolas como os Burning.

Durante a xornada do sábado, o público resistía a baixada de temperaturas durante a noite para ver os concertos ao aire libre da cantautora pontevedresa Palito, do solista Corbi e de Miríada, que ofreceu a súa variedade de estilos musicais.