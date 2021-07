A provocación do cabaré adéntrase a partir do xoves no centro histórico

Las Antonias Band © Las Antonias Band

A partir do xoves 29 de xullo comeza o ciclo que combina espectáculo, música e danza baixo a denominación 'Cabaré, cabaré', dentro das actividades programadas con motivo das Festas de Verán do Concello de Pontevedra.

Entre o xoves e o domingo 1 de agosto, cada día un grupo diferente ofrecerá un pasacalles por diferentes puntos do centro histórico a partir das 12.00 horas. As actuacións serán as seguintes:

- Trad Cabaré Itinerante (29 xullo)

- Unha Cadeira Para Mover o Mundo (30 xullo)

- Cabaredeambulante (31 xullo)

- Valga Jazz & Swing Band (1 de agosto)

Polas noites, os espectáculos terán como escenario a praza da Ferrería a partir das 22.00 horas con esta programación:

- Las Antonias Band (29 de xullo). Esta banda feminina redeseña cancións clásicas a través do humor e de combinacións de estilos.

- Menil Swing Sexteto (30 de xullo). Unha agrupación que contará coa participación de Lucas Tadeo, Iria Pinheiro, Lili Berlín e Nelson Quinteiro para ofrecer gipsy-jazz e jazz-manouche, con novas formas de swing.

- Un cabaré berlinés atemporal (31 de xullo). Esta montaxe ofrece unha recreación do ambiente dos cabarés dos anos 20 e 30 con moita festa e humor.

- Fala-Me. Trad Cabaré (1 de agosto). O ciclo péchase con este espectáculo da Compañía Nelson Quinteiro que relaciona a danza e a música tradicional en directo con xogos de palabras sen que falte referencias ao sexo na poesía tradicional a través de glamour "feito na casa".

A entrada aos espectáculos é libre, cumprindo as normativas sanitarias vixentes.