The Soul Jacket e Río Verdugo inauguran o "Rock na Vila"

Os sons tradicionais do Memorial Ricardo Portela deron paso aos concertos de "Rock na Vila".

A formación pontevedresa Río Verdugo foi a primeira en subirse ao escenario e a continuación fixérono os vigueses The Soul Jacket co seu rock clásico sureño.

A cita coa música rock continuará este martes ás 20 horas coa actuación de The Rebel Spirits unha banda integramente feminina que forma parte da importante canteira musical coa que actualmente conta Pontevedra e ás 22 horas con The Funkles un grupo tributo a The Beatles e maioritariamente feminino.

Debido ás restricións vixentes no nivel medio da pandemia, os concertos celébranse na Ferrería coa praza acoutada, co público sentado e distanciado, con itinerarios de entrada e saída, así como o resto de medidas sanitarias requiridas.