Tanxugueiras, Verto, Boyanka Kostova, Guadi Galego e Los Rastreadores dan lustre ao cartel do Revenidas

Cartel do festival Revenidas do 2021 © Festival Revenidas

O festival Revenidas, que se celebrará en Vilaxoán entre o 9 e o 12 de setembro xa ten pechado o seu cartel. Con concertos de pago e gratuítos, así como actividades complementarias por toda a vila, os organizadores deron este ano un acento maioritariamente galego ao festival que contará con voces como as de Tanxugueiras, Verto, Guadi Galego, Boyanka Kostova, Los Rastreadres, Talco Maskerade ou Ciudad Jara.

O festival comeza o día 9 de setembro cos concertos de Verto, Tanxugueiras e Os Rastreadores (Ortiga & GrandeAmore). Ao día seguinte están programados os concertos de pago dos Chikos do Maiz, Ciudad Jara e Laura Lamontage e Pico Amperio. Toman o relevo o día 11 no escenario de pago A Rabela, Talco Maskerade e Boyanka Kostova, mentres que ese mesmo día Guadi Galego e a Banda dá Loba actuarán nunha sesión vermú gratuíta.

O último día está prevista a actuación de Zoo, Mounqup e a banda Monoulious Dop. Mentres que lla sesión vermú encargaranse Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre.

As entradas para este festival poñeranse á venda nas próximas semanas. A organización está á espera de que se defina o protocolo sanitario definitivo, pero lembran que as persoas que teñan o bono da edición do 2020 e non o devolveran poderán asistir á edición do 2021 previo cambio polas entradas actuais.