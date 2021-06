Un sábado de 'solsticio' con música, teatro e obradoiros para as pequenas estrelas da casa

Festival Solsticio de Verán © Cristina Saiz

O Paseo Rosalía de Castro, nas Palmeiras, acolleu durante a xornada de sábado o Festival Solsticio de Verán organizado polo Estudo Bonobo e a Concellería de Xuventude.

Desde as 11.00 horas e ata case as 22.00 as pequenas estrelas da casa mostraron as súas habilidades musicais e teatrais, e tamén participaron en obradoiros artísticos.

Na zona habilitáronse dous escenarios cun aforo de 70 persoas, todas sentadas para cumprir coas medidas de seguridade.