O Museo rehabilitará os seus edificios históricos pero apraza a conexión subterránea

Cesar Mosquera, vicepresidente da Deputación © Mónica Patxot

O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera anunciou que o Museo rehabilitará os históricos edificios de García Flórez e Castro Monteagudo pero apraza a conexión subterránea destes inmobles da praza da Leña co edificio Fernández López.

A decisión de adoptou este mércores nunha reunión "monográfica, longa e intensa" do Consello Asesor do Museo que tamén acordou suspender a construción dun edificio para Arqueoloxía en Valdecorvos.

Segundo explicou César Mosquera este "replantexamento" dos proxectos en marcha débese a dúas cuestións, en primeiro lugar a compra do convento de Santa Clara por parte do Concello de Pontevedra coa intención de cedelo para que forme parte dos edificios do Museo.

E o segundo motivo é a falta de "implicación" económica por parte da Xunta e do Estado que limita as posibilidades de investimento. "Non temos ningunha garantía de que haxa colaboración doutras administracións", engadiu.

O vicepresidente provincial indicou que o Consello Asesor considera "estratéxico" que Santa Clara pase a formar parte da institución cultural, o que supoñerá sumar 5.427 metros cadrados de superficie, segundo as estimacións iniciais coas que traballa a Deputación. "Abre unhas posibilidades enormes", dixo Mosquera mentres que a reforma proxectada nos edificios históricos tan só sumaría preto 2.000 metros nos tres edificios.

Agora a Deputación traballa nun proxecto de rehabilitación por fases dos antigos edificios do Museo. Empezando coa recuperación " urxente" do García Flórez e do Castro Monteagudo e deixando proxectada a construción dos polémicos sotos.

Sobre o destino destes dous inmobles orixinais do Museo, César Mosquera adiantou que o Castro Monteagudo acondicionarase como espazo didáctico, e o García Flórez "en principio manterase en reserva para algunha exposición puntual".

"Seguro que é caro porque é unha rehabilitación complexísima", recoñeceu o vicepresidente da Deputación de Pontevedra que espera poder empezar cos traballos "se pode ser, este ano". Nun par de semanas aprobarase a modificación do Peprica que permitirá avanzar con estes traballos e presentar xa o proxecto.