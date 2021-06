O Día da Música soa a punk infantil en Pontevedra

Pontevedra celebrou este martes o Día da Música cun concerto de punk infantil ao aire libre. Foi coa actuación de Brais Gutiérrez e Isaac Rodríguez, que animaron a un público familiar no paseo de Montero Ríos.

O concerto, organizado pola Deputación de Pontevedra no marco da programación Aviventa Cultura, permitiu aos artistas ofrecer nove temas orixinais en galego, con temática infantil, pero co punto rebelde do punk.

Ademais, o espectáculo -que tamén incluía unha parte de clown- estivo moi vinculado coas inquedanzas dos propios nenos e nenas que asistiron a velo.