As historias de vida de moitas mulleres resoan no Sete Falares

Sesión de Sete Falares con Marta Ortiz e Sofía Espiñeira © Cristina Saiz

O mal tempo non puido coas ganas do público pontevedrés de gozar das historias contadas polos narradores participantes no certame Sete Falares. O Teatro Principal foi o espazo alternativo buscado polos organizadores para manter a programación prevista.

Alí desenvolvéronse as catro sesións desta fin de semana. A cita de apertura, coa compañía pontevedresa Pavís Pavós, e a participación dos narradores galegos Paula Carballeira, Celso Fernández Sanmartín e, este domingo, Marta Ortiz e Sofía Espiñeira.

Ambas ofreceron o seu espectáculo Matrioskas, no que xuntaron palabras e música para contar historias de vida de moitas mulleres que foron pasando de xeración en xeración.

Coa melloría climatolóxica prevista para esta semana, Sete Falares intentará retomar a programación nas localizacións previstas. Así, de luns a xoves haberá sesión ás nove da noite na Praza da Pedreira.

Os protagonistas serán Charo Pita (luns), Divas de Diván (martes), Lois Pérez (mércores) e Cris de Caldas (xoves), segundo consta no programa de Sete Falares.

A partir do venres, a programación multiplicarase con varias sesións cada día na Praza da Pedreira e no Palco de Música da Alameda.