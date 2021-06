Concerto de Punk Infantil en Montero Ríos para celebrar o Día da Música

Para celebrar o Día Europeo da Música, a Deputación de Pontevedra organizou o próximo 21 de xuño dous concertos na rúa, "para apoiar o sector e devolverlle todo o que nos deu", segundo indicou a presidenta provincial, Carmela Silva.

No marco da programación "Aviventa Cultura" anúnciase un concerto de "Punk Infantil" no exterior do Pazo provincial, na avenida de Montero Ríos, en Pontevedra. Será ás 18:00 horas. Mentres que, a esa mesma hora, actuará The Mirror Music no exteror da sede da Deputación en Vigo.

Para asistir como público a estes concertos será necesario reservar con anterioridade en participa.cultura@depo.gal.

O concerto de Pontevedra está dirixido a toda a cidadanía pero "especialmente para a mocidade e a infancia" e o este espectáculo "o punk estará vencellado coas inquedanzas das cativas e dos cativos".

Peter Punk está considerado o mellor pallaso galego do momento, sendo un dos artistas con maior proxección do noso país. Isaac Rodríguez escóndese detrás de Peter Punk, un personaxe inventado que procede do país de Nunca Máis e que leva anos sorprendendo aos espectadores, tanto a adultos como nenos.

Comparte escenario con Brais das Hortas (Brais Gutiérrez) nun espectáculo de guión coidado e intelixente que vira ao redor dun músico e un artista de circo.

Carmela Silva explicou que estes conicertos divulgaranse nas redes sociais coas etiquetas "#BricaCoaDepo" e "#ADepoCoaMúsica"