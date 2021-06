Música refrescante nas Palmeiras para enfrontarse á calor

Concerto do ciclo En clave local © Cristina Saiz

Grupos locais con integrantes de pouca idade e con sons novos, sorprendentes e refrescantes. Con esta premisa, as bandas Simpsonhead, Rancheiras, Froalla, Haky e Faul subíronse durante a calorosa xornada deste sábado ao escenario instalado nas Palmeiras.

Estas actuacións intégranse dentro do ciclo 'En clave local' co que o Concello de Pontevedra quere dar visibilidade aos novos artistas que xorden na comarca e ofrecer a oportunidade de chegar a un público amplo con concertos ao aire libre nun espazo céntrico da cidade, gardando todas as medidas sanitarias para impedir contaxios.

Durante este sábado 12, a pesar das altas temperaturas, numerosas persoas achegáronse para comprobar estas novas propostas musicais. O vindeiro venres 18 continuarán as actuacións coas actuacións de Malecho, Liberad al Kraken e Denova. O sábado 19 finalizarán estas actuacións coa música de Las Gringas, Flip Corale e Dr. Excepto.