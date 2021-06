A banda Dvicio e a orquestra París de Noia, pratos fortes das Festas do Carme

O grupo madrileño Dvicio © Dvicio

A música e o espectáculo regresa a Marín coas Festas do Carme, que encherán á vila dunha programación que xuntará o espírito do ano pasado, a dinaminación musical e o ocio de pequeno formato.

Concretamente, os prazos fortes nos días grandes das festas celebraranse no aparcadoiro da Praza de España e o Parque Eguren, onde actuará a banda Dvicio e a Orquesta París de Noia.

O grupo madrileño, catapultado á fama pola súa canción 'Paraíso', cantará o xoves 15 de xullo na Praza de España, mesmo escenario no que actuará a París de Noia o día seguinte, o 16 de xullo, Día do Carme. "Sempre e cando saia todo ben na proba piloto do próximo sábado coa orquesta Marbella", salientan dende o Concello.

Por último, o sábado 17 de xullo, Pedro Volta achegará a maxia ao Parque Eguren. O ilusionista ten preparado un espectáculo cheo de trucos que encantarán ao seu público.

En canto á precaución e as medidas, dende o Concello de Marín recordan que "toda a programación contará coas medidas sanitarias esixidas ata o momento e adaptándose sempre aos protocolos vixentes", e fan un chamamento á veciñanza para que se comporte cívicamente e manteña a precaución para garantir que toda esta programación poida levarse a cabo.