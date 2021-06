5.000 persoas de pé ou 10.000 sentadas, aforo máximo de festivais e verbenas este verán

A Xunta abre a man para a celebración de eventos ao aire libre durante este verán. Ante a boa situación epidemiolóxica da comunidade, permitirá que festivais, verbenas ou festas populares poidan reunir a 5.000 persoas de pé ou un máximo de 10.000 se están sentadas.

En ambos os casos, os espectáculos deberán ser ao aire libre, en espazos perfectamente acoutados e non se permitirá o uso de carpas, salvo as necesarias para os escenarios.

Ademais, os eventos deberán contar con rexistro de asistentes, as entradas terán que venderse por adiantado e habilitarase un espazo para persoas con síntomas de covid-19.

As agrupacións de persoas quedarán limitadas ao indicado na normativa sanitaria vixente e durante a celebración do espectáculo deberá manterse as medidas de seguridade, entre elas a distancia interpersoal, a hixiene de mans e o uso de máscara.

Os principais cambios establécense nos espectáculos co público de pé, onde estará permitido comer e beber no recinto e o límite máximo de asistentes amplíase aos 5.000, fronte aos 1.000 que se barallaban nun primeiro momento.

En todo caso, a capacidade máxima estará sempre condicionada pola situación epidemiolóxica, podendo variar entre 1.000, 2.000 ou 5.000 persoas de máximo. Ademais, o aforo máximo permitido será sempre do 33% da superficie útil do recinto.

Nestes eventos, o lugar estará repartido en sectores, de maneira que se establecerán grupos dun máximo de 500 persoas cada un, que terán os seus propios servizos (por exemplo, aseos), así como os seus circuítos de entrada e saída e, ademais, estará permitido consumir alimentos e bebidas, pero só nas zonas especificamente habilitadas.

Para os espectáculos ao aire libre sentados, o aforo máximo será de 10.000 persoas con asentos xa debidamente preestablecidos. O aforo máximo permitido será o 50% da capacidade máxima de persoas sentadas en condicións normais.

Tamén se parcelará o recinto, neste caso en sectores dun máximo de 1.000 asistentes que funcionarán como grupos, cos seus propios servizos, así como circuítos de entrada e saída.

Os asistentes tamén poderán consumir alimentos e bebidas neste caso tanto na zona especialmente habilitada como, de maneira excepcional, a través dun servizo itinerante aos asistentes sentados, sempre que se garanta a separación entre os distintos grupos de convivencia en todas as direccións.

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, insistiu en que se trata de protocolos "vivos" e que poderán experimentar modificacións en función da evolución sanitaria, polo que as restricións e medidas "poderían ser mesmo máis favorables".