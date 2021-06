No centenario da morte de Francisco Pradilla Ortiz, o Museo amosa unha colección das súas obras

Francisco Pradilla Ortiz foi un pintor zaragozano que dirixiu o Museo do Prado entre os anos 1896 e 1898, despois de exercer como director da Academia de España en Roma. Colaborou con revistas ilustradas da época e realizou diversas viaxes artísticas a Galicia, unha terra que lle provocou fascinación e que recolleu nalgúns dos seus traballos.

o Edificio Castelao acolle unha mostra da pintura deste excelente paisaxista e pintor de xénero costumista. Con motivo do centenario do seu pasamento, arredor de medio cento de obras que forman parte da colección do Museo de Pontevedra poden verse no segundo andar na sala catro.

obras de singular importancia deste pintor considerado o de máis calidade de orixe aragonés despois de Goya. O pintor realizou diversas obras ao aire libre nas súas visitas a terras galegas que aparecen recollidas nalgunhas das súas obras. Segundo o traballo realizado por Carlos Valle e María Ángeles Tilve sobre 'Patrimonio aragonés no Museo de Pontevedra' , a institución provincial custodia un conxunto de

Entre as súas obras destacan óleos como 'Flores acuáticas silvestres' ou 'Apunte de nenos no campo' e 'Paisaxe da ría de Vigo', obras que amosan a síntese pictórica do autor. Da época que pasou en 1879 en Galicia pertence a obra augada 'A tola de Pontevedra', na que Pradilla realiza un retrato dunha "tristemente popular demente da Moureira', segundo manifestan Valle e Tilve no seu traballo documental.