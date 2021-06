O Cineclube pecha tempada con Ingmar Bergman e dúas películas de Éric Rohmer

Fotograma da película "Un verán con Mónica" © Cineclube Pontevedra Fotograma da película "A miña noite con Maud" © Cineclube Pontevedra

Un verán con Mónica, do realizador sueco Ingmar Bergman, e as dúas sesións en colaboración coa Filmoteca de Galicia dedicadas ao francés Éric Rohmer ocuparán a programación de xuño no Cineclube Pontevedra, que como cada ano interromperá a súa programación ata setembro.

A primeira proxección será o luns 7 de xuño coa exhibición da película A miña noite con Maud, dirixida por Rohmer no ano 1969.

Narra a historia de Jean-Louis, un enxeñeiro católico que se incorpora ao seu novo traballo en Clermont-Ferrand logo dunha estancia de varios anos en América e que debe adaptarse á súa nova situación.

O martes día 8 será a quenda de Un verán con Mónica, de Ingmar Bergman.

Nela, Harry e Mónica son dous mozos de clase obreira cunhas vidas e traballos cos que non están satisfeitos. Harry está farto do seu traballo e Mónica non atura a súa familia. Un día deciden abandonalo todo e fuxir a bordo dunha pequena barca ás illas dun pequeno arquipélago para vivir intensamente o seu amor.

O Cineclube despedirá a súa actividade ata setembro coa película O raio verde, de Éric Rohmer, que se poderá ver o luns 14.

Está protagonizada por Delphine, unha secretaria parisina sen plans para as vacacións logo de que a súa amiga as cancelara no último minuto. Soa e triste, Delphine está decidida a viaxar igualmente. No camiño coñece unha rapaza sueca que trata de animala mais que só consegue acentuar a súa sensación de soidade, até que o seu destino, de golpe, dá un xiro inesperado.

Todas as películas, en versión orixinal e subtitulada, serán proxectadas a partir das 20:30 horas no Teatro Principal de Pontevedra.