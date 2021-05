Pontevedra, capital da música en galego co Galegote Rock

Xornada inaugural do Galegote Rock 2021 © Mónica Patxot Actuacións do Galegote Rock na mañá do sábado © Cristina Saiz Actuacións do Galegote Rock na mañá do domingo © Cristina Saiz

Pontevedra volve ser a capital da música en galego. Desde a tarde do venres, e durante toda a fin de semana, os acordes enchen a contorna da Alameda da man do Galegote Rock, un festival que o ano pasado tivo que suspenderse pola pandemia da covid-19 e que agora retornou con máis ganas ca nunca e marcado polas restricións.

Público sentado, rexistro de asistencia obrigatorio, máscara e distancia de seguridade marcan a edición 2021, na que se recuperou boa parte do cartel que tivera que adiarse en 2020.

O mellor do panorama musical en galego inunda desde a tarde do venres dous escenarios, o Palco da Música da Alameda e as inmediacións das escaleiras das Palmeiras, no coñecido como paseo Rosalía de Castro

Tras a sesión inaugural do venres, este sábado o público puido gozar da música de Arturo Delgado, Peña, Zeltia Irevire, Noiteaka + 2Pasos, O Cadelo Lunático e Lume.

Este domingo 30 de maio a xornada comezou ás 13.00 horas co concerto de Pauliña no palco da Alameda e A Rabela nas escaleiras das Palmeiras e seguirá pola tarde cun dos pratos fortes da actividade, Los Rastreadores, ademais das propostas innovadoras de Laura Lamontagne & Pico Amperio e a actuación de Desjobernaos.

19:30 horas. Escaleiras das Palmeiras: Desjobernaos

20:30 horas. Palco da Alameda: Los Rastreadores

22:00 horas. Escaleiras das Palmeiras: Laura Lamontagne & Pico Amperio