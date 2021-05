As festas de San Xoán recuperan os seus concertos

Concerto de Gustavo Almeida nas Festas da Peregrina 2017 © Diego Torrado Gustavo Almeida © Mónica Patxot A cantante Lucía Pérez © https://luciaperez.es/

As festas de San Xoán de Poio volverán estar marcadas pola situación da pandemia. O programa atópase aínda en fase de confección, pero unha das partes máis agardadas, a dos concertos musicais, atópase xa pechada. Lucía Pérez, Susana Seivane e Gustavo Almeida ofrecerán este verán actuacións na explanada da Seca, na que se habilitará un espazo no que a distancia social e o aforo estarán perfectamente controlados.

"Apostamos por ampliar a programación e propoñer iniciativas nas que estea garantida a diversión e o goce dos e das asistentes, ao mesmo tempo que garantimos o cumprimento rigoroso de todas as medidas sanitarias e de aforo pertinentes”, explica o titular de Festexos, Xosé Luís Martínez.

Unha das grandes novidades con respecto á edición do 2020 é que a evolución epidemiolóxica favorece a organización de eventos con aforo numeroso pero controlado.

As festas de San Xoán darán comezo o día 23 de xuño e estenderanse ata o día 27."Levaranse a cabo iniciativas e actuacións pensadas para toda a familia e que se dispersarán por toda a parroquia, co obxectivo de implicar a toda a veciñanza”, apunta o concelleiro. Con todo, volverase prescindir de eventos como as verbenas, o pregón, a gran fogueira da Seca ou a tradicional sardiñada.