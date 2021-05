Xoel López, Sabela e Alice Wonder actuarán en Portas pola Festa da Dona

Programación da Festa da Dona de Portas © Concello de Portas

A pandemia da covid-19 e as restricións derivadas non impedirán que Portas conmemore este ano a Festa da Dona, coa que homenaxea a figura de Concepción Pérez Iglesias, primeira alcaldesa de Galicia e unha das de España, así como a todas as mulleres do municipio. Será a través dun concerto de balde de Xoel López, Sabela, e Alice Wonder.

O concerto terá lugar no auditorio da Azucreira de Portas o sábado 30 de maio e para poder asistir será imprescindible pasar a recoller unha invitación nas dependencias do Concello de Portas en horario de 9.00 a 14.00 horas.

As entradas poderán recollerse a partir do vindeiro luns 24. Ese día poderá acudir a poboación do municipio e o martes 25 de maio será a quenda do público en xeral.

Cada persoa poderá recoller un máximo de 3 invitacións e haberá que deixar os datos persoais, DNI e teléfono de cada unha das invitacións retiradas. Os datos almacenaranse no arquivo do Concello de Portas durante un mes para consulta das autoridades sanitarias segundo o protocolo vixente.

Xoel López é un dos artistas máis solventes e representativos da escena independente iberoamericana. Sabela é unha artista de especial sensibilidade que se deu a coñecer entre o público en xeral pola súa participación en Operación Triunfo OT-2018. A artista madrileña Alice ​Wonder forma parte da banda de Xoel López e o pasado 14 de maio publicou o seu novo álbum, Que se joda todo lo demás, que presentará por primeira vez en Galicia con motivo do Día da Dona.​