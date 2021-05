O mal tempo obriga a trasladar os primeiros concertos da festa de Santa Rita ao auditorio

Joel Padín © Culturactiva S. Coop. Galega

As choivas previstas para a xornada do sábado, 22 de maio, día de Santa Rita, obrigan ao Concello de Vilagarcía a trasladar ao interior do auditorio os dous concertos previstos no programa de festas. O que ofrecerá o vilagarcián Joel Padín ao mediodía e o que pola noite protagonizará Silvia Penide.

As persoas que xa reservasen praza serán avisadas do cambio a través do correo electrónico. En principio, o Festivaliño mantén o seu emprazamento inicial nos Xardíns de Ravella, coa posibilidade de desprazarse ao interior da Praza da Peixaría no caso de que empeore moito o tempo.

Os horarios das actividades previstas para mañá mantense sen cambios. Todos son gratuítos, con reserva previa e limitación de aforo. O concerto de Joel Padín comezará ás 12.30 horas e será o primeiro que o mozo vilagarcián ofrecerá para presentar ao público o seu primeiro disco "Aughas Mortas". O concerto da noite de Silvia Penide comezará ás 21 horas para presentar o seu oitavo traballo discográfico "Los días de plomo".

No referente á axenda festiva do domingo, a concellería de Cultura esperará a ver como evoluciona o tempo para decidir se mantén o quinto encontro folclórico de Santa Rita ao aire libre na Praza da II República ou se se traslada tamén ao interior do auditorio.